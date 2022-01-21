Держсекретар США Блінкен розкрив Кулебі деталі зустрічі з Лавровим

Також вони обговорили подальше зміцнення України в оборонній сфері.

Після переговорів з очільником російського МЗС Росії Сергієм Лавровим відбулася розмова державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це голова українського відомства написав на своїй сторінці у Twitter.

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Міністр розповів, що американський дипломат Блінкен повідомив його про підсумки переговорів в Берліні, де зустрічався з головою МЗС Німеччини, та Женеві.

"Блінкен поінформував мене про підсумки зустрічей в Берліні та Женеві. Я вдячний за нашу тісну координацію. Обговорили подальше зміцнення обороноздатності України. Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це гарні новини", - написав український дипломат.

Нагадаємо, 21 січня у Женеві відбулися переговори держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Переговори вже без камер тривали близько двох годин. За результатами переговорів Блінкен зазначив, він пояснив російському дипломатові, що подальші напади Росії на Україну, зокрема кібернапади, Сполучені Штати без відповіді не залишать. Лавров же назвав переговори проміжними, і Росія продовжує чекати на письмову відповідь Сполучених Штатів.

Перед цим, 20 січня, Блінкен відвідав з робочим позаплановим візитом Берлін, де зустрівся з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка нещодавно повернулася з Москви. З нею вони, серед іншого, обговорили готовність союзників накласти на Росію ще жорсткіші санкції, якщо та продовжуватиме агресію проти України.

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