Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори із росіянами

Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутись переговори між американською та російською делегаціями щодо закінчення війни в Україні.

Про це пише Reuters.

За інформацією журналістів, Рубіо разом із радником президента США з національної безпеки Майком Волцом і спецпосланцем з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом входять до складу американської делегації.

Зазначається, що переговори в Саудівській Аравії стануть одними з перших за багато років особистих зустрічей на високому рівні між російськими і американськими офіційними особами і мають передувати зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще на Мюнхенській конференції говорив, що Україна не отримувала запрошення на зустріч.

"Дивно проводити зустріч у такому форматі до того, як ми проконсультувалися з нашими стратегічними партнерами. Наскільки я пам'ятаю, Росія не є таким вже стратегічним партнером", — цитує Axios Зеленського.

Водночас 16 лютого українська урядова делегація прибула до Саудівської Аравії для підготовки візиту Зеленського до країни.

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