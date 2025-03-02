Держсекретар США відповів, чи розмовляв із Зеленським після п'ятничної сутички в Білому домі

Рубіо каже, що не розмовляв із Зеленським після суперечки з Трампом і Ді Венсом.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом у п'ятницю, 28 лютого.

Про це Рубіо сказав в інтерв'ю ABC News.

Держсекретар сказав, що він не контактував із Зеленським після зустрічі в п'ятницю в Овальному кабінеті, але не відповів, чи робив це Трамп.

Рубіо вважає, що Трамп є єдиною людиною, "у якої є шанс" посадити Путіна за стіл переговорів, щоб побачити, що потрібно для припинення війни.

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"Можливо, їхні (Росії – Ред.) претензії – те, чого вони хочуть, їхні вимоги будуть необґрунтованими. Ми не знаємо, але ми повинні залучити їх до столу переговорів. Ви не збираєтеся приводити їх до столу, якщо ви обзиваєте їх або налаштовані вороже", – сказав держсекретар США.

Джордж Стефанопулос з телеканалу ABC тиснув на Рубіо, запитуючи: "Чому можна називати Зеленського диктатором, але не можна, як ви кажете, обзивати Путіна?"

"Ми три роки обзивали Володимира Путіна. Не в цьому суть. Справа в тому, що ми зараз намагаємося змусити людину сісти за стіл", — сказав Рубіо.

"Я б запитав у всіх, якщо не буде переговорів, яка альтернатива? Ніхто тут не стверджує, що Володимир Путін отримає Нобелівську премію миру цього року. Нам потрібно з’ясувати, чи є спосіб змусити їх зупинити війну, і єдиний спосіб це зробити — залучити росіян до переговорів", — продовжив держсекретар США.

У п'ятницю візит Зеленського до Білого дому завершився достроково після сутички з Трампом і Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті.

Зустріч переросла в напружену дискусію, яка почалася з того, що Венс сказав Зеленському: "Я вважаю, що це неповага для вас прийти в Овальний кабінет, щоб спробувати оскаржити це перед американськими ЗМІ".

Оскільки український президент спробував заперечити, Трамп підвищив голос і сказав йому: "Ви граєте в азартні ігри з Третьою світовою війною, і те, що ви робите, є дуже неповагою до країни, цієї країни".

Раніше видання Bloomberg також писало, що Дональд Трамп вимагає від Зеленського вибачень. Те саме написало і видання NBC News. За його інформацією, представники адміністрації Трампа кажуть, що шлях до мирної угоди про припинення війни залежить від наступних кроків Зеленського.

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