Держсекретар США пояснив, чому Трамп не тисне на Росію

Марко Рубіо / © Associated Press

Вашингтон утримується від запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, щоб не завадити собі виступати посередником у переговорах між Україною та Росією.

Про це сказа держсекретар США Марко Рубіо в ефірі NBC News.

«Щойно ми почнемо застосовувати жорсткі санкції та інші заходи, наша здатність виступати як посередник для досягнення миру буде ослаблена», — сказав Марко Рубіо.

Критика європейських союзників

Проте, Марко Рубіо не виключає, що жорсткіші санкції проти Росії можуть бути запроваджені в майбутньому, особливо на тлі останніх російських провокацій у Європі.

Держсекретар також розкритикував європейські країни за те, що вони продовжують купувати російські нафту та газ, назвавши це «абсурдним рішенням». Він закликав союзників докласти більше зусиль для чинення тиску на Росію.

«Деякі країни просять США ввести додаткові санкції, але є країни в Європі, які не роблять достатньо, тому я думаю, що їм потрібно робити більше», — підкреслив Марко Рубіо, закликаючи до більш рішучих дій.

Нагадаємо, професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг висловив думку, що якщо президент США Дональд Трамп не скасує санкції проти Росії та продовжить постачати зброю Україні, то це вже буде вважатися великим успіхом.

За словами Айзенберга, лідер Лейбористської партії Великої Британії Кір Стармер організував візит Трампа до Великої Британії саме для того, щоб вплинути на нього та переконати не робити «всякі погані речі». Професор наголосив, що США не мають змушувати Україну капітулювати, а навпаки — повинні підсилювати її оборонні можливості.

На думку Айзенберга, величезним успіхом буде, якщо європейським країнам, зокрема Великій Британії, Франції та Німеччині, вдасться переконати Трампа не скасовувати санкції проти РФ і продовжити допомогу Україні.

Важливо, щоб він продовжив постачання зброї, яка була профінансована ще раніше і зараз активно виробляється на заводах у США. Професор підкреслив, що не можна припинити війну капітуляцією, і закликав не змушувати Україну йти на «капітулянтські поступки» Росії.