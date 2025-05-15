Держсекретар США вже прибув до Туреччини, де мають відбутися переговори України та РФ

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вже прилетів до турецької Анталії, де мають відбутися переговори між української та російською делегаціями.

Про це інформує CNN.

Повідомляється, що літак Рубіо приземлився в прибережному місті Анталія після того, як він президентом Дональдом Трампом відвідав Саудівську Аравію та Катар.

Реклама

Видання пише, що метою поїздки Рубіо спочатку була неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, яка була відсунута на другий план після того, як стало відомо про переговори між Україною та РФ.

«Дискусії, спрямовані на припинення війни в Україні, мали відбутися на найвищому рівні — між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Український президент заявив, що візьме участь у переговорах, але зустрінеться лише з Путіним», — нагадує видання.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп все ж не летітиме до Туреччини і не братиме участь у переговорах в Стамбулі між Україною та РФ.

Ми раніше інформували, що російський диктатор відхилив пропозицію, оскільки його імені немає у списку делегатів, які прямують до Туреччини.

Реклама