Верховна Рада / © Getty Images

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Десятки народних депутатів можуть не проголосувати за відновлення незалежності антикорупційних органів України, побоюючись, що повернуті повноваження будуть використані для помсти проти них.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на трьох анонімних співрозмовників, близьких до президента України.

За інформацією джерел видання, до 70 народних депутатів від правлячої партії "Слуга народу" висловили своє невдоволення голосуванням, яке скасовує законопроєкт, поспішно просунутий парламентом у вівторок.

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Це може поставити під загрозу зусилля Зеленського скасувати законопроєкт, який критикують союзники України та громадянське суспільство, оскільки він підпорядковував головні антикорупційні органи країни генеральному прокурору, призначеному президентом.

Депутати бояться помсти

"Люди бояться несправедливого переслідування як помсти", - сказав один з чільних представників парламентської фракції «Слуги народу».

Джерела стверджують, що страх помсти виник після виступу голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка в ефірі «Суспільне» у четвер, 24 липня, в якому він зачвив, що заявив, що САП «збирає всю інформацію» про те, як виник початковий законопроєкт і як відбувалося голосування.

«Ми проаналізуємо всі ситуації, події, заяви, всі звинувачення, претензії проти нас. Аж до молекул. Ми відтворимо хронологію подій секунда за секундою та надамо аналіз усього цього», - сказав він.

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Депутат від партії Зеленського підтвердив, що багато членів парламенту висловили занепокоєння, але сказав, що, на їхню думку, законопроєкт все ще має хороші шанси на його ухвалення.

Можуть відмовитись від мандатів

Водночас високопосадовець підтвердив, що багато депутатів бояться, що САП та НАБУ порушать проти них кримінальні справи.

Дехто з них розглядає можливість відмови від своїх мандатів, щоб не голосувати за новий законопроєкт.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що новий законопроєкт буде розглянуто на сесії 31 липня.

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Але враховуючи сумніви щодо його підтримки, голосування можуть відкласти або внести на розгляд у той час, коли буде занадто мало народних депутатів, щоб його ухвалити.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №12414. Його окремі положення ліквідовують незалежність НАБУ та САП.

Через масові протести проти ухваленого закону президент України Володимир Зеленський погодив текст нового законопроєкту щодо роботи НАБУ та САП.