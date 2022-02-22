"Десятки тисяч підрозділів": Столтенберг повідомив, скільки військ РФ зараз готові атакувати Україну

Загалом біля українського кордону – понад 150 тис. російських військових.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дедалі більше російських військ зараз перебуває в позиції, коли вони можуть атакувати Україну без попередження.

Про це голова Альянсу сказав на брифінгу після засідання Комісії Україна-НАТО у вівторок, 22 лютого.

"Це сили в бойовій готовності, десятки тисяч бойових підрозділів, але також всі види засобів забезпечення: ракети, бойова техніка, бойові танки, дрони, системи радіоелектронної боротьби, протиповітряна оборона, ракети "Іскандер" та широкий спектр різних військових можливостей", ­– розповів Столтенберг.

"Це сили, які не лише потужні, добре обладнані та мають високі можливості, але також сили, які зараз повністю забезпечені амуніцією та пальним, і дедалі більше військ вийшло зі своїх таборів і зараз перебуває в позиції, коли вони можуть атакувати без попередження", – додав генсек НАТО, уточнивши, що Росія тримає понад 150 тис. військ біля України.

"На додачу до цього, звісно, є повітряні та військово-морські сили, також неподалік України. Ці сили частково вже всередині України, у Криму, на Донбасі та частково близько до кордонів України, на сході, а також на півдні та півночі, частково у Росії й частково в Білорусі", – розповів Столтенберг.

Він наголосив, що все це робить ситуацію дуже небезпечною.

Нагадаємо, генсек НАТО також заявив, що дозвіл Ради Федерації Росії на застосування військової сили за межами держави вкладається у модель її агресивної поведінки. Столтенберг зауважив, що Альянс разом з союзника неодноразово та давно попереджали про це.

Російські війська увійшли до українського Донбасу | Новини світу

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