"Деталі повинні бути уточнені": Ердоган заявив про готовність Туреччини стати гарантом безпеки України

"Деталі повинні бути уточнені": Ердоган заявив про готовність Туреччини стати гарантом безпеки України

Лідер держави також запевнив у незмінній позиції щодо санкцій проти Росії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його держава готова стати однією з тих, які гарантуватимуть безпеку України.

Про це повідомляє турецьке видання NTV.

Ердоган зазначив, що на такий крок Анкара піде після уточнення деталей.

"Ми можемо бути однією з країн-гарантів в частині забезпечення безпеки України. Однак, звичайно, деталі цього повинні бути уточнені", – сказав президент Туреччини.

Він також заявив про незмінність позиції держави щодо санкцій проти Росії.

"Жодних дій проти Туреччини з боку Росії в межах цього ланцюжка санкцій не робилося", – наголосив Ердоган.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що держава готова надати Україні гарантії безпеки, проте вже після завершення війни з Росією.

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