Деталі роботи над "мирним планом": у МЗС сказали, що в основі документа

Речник МЗС Георгій Тихий / © МЗС України

Реклама

У Міністерстві закордонних справ повідомили нові деталі щодо переговорів про «мирний план», над яким Україна працює спільно зі США та європейськими партнерами. За словами речника МЗС Георгія Тихого, американські напрацювання зараз є базою для формування документа, однак у процесі чітко окреслена й роль Європейського Союзу.

Про це Тихий сказав під час круглого столу 24 листопада, передає «УНІАН».

Він зазначив, що перемовини в Женеві минули в конструктивному та позитивному тоні. За його словами, обидві делегації змогли детально пропрацювати запропоновані Вашингтоном пункти, і американська сторона прислухається до українських пропозицій.

Реклама

«Делегаціям вдалося достатньо детально пунктами, запропонованими американською стороною… Позитивно, що американська делегація дійсно чує український внесок, тобто що Україна думає щодо цих пунктів. І низка з цих положень уже піддається опрацюванню», — сказав речник.

За його словами, є положення, які вже опрацьовані та уточнені. Робота триватиме протягом найближчих днів.

«І здійснюється вона в постійній координації з європейськими партнерами», — сказав він.

У МЗС додали, що існує робоча «рамка» майбутньої угоди, але це ще не фінальний текст. Частина питань обговорюватиметься на рівні президентів України та США. Тихий не виключив, що Зеленський може вирушити з візитом до США, проте підкреслив, що рішення ще не ухвалене.

Реклама

Окремо він прокоментував роль Європи, наголосивши, що збереження єдності в підходах є ключовим. За його словами, питання, які стосуються ЄС, НАТО та колективних безпекових механізмів, буде винесено в окремий напрям роботи.

«Це рішення підтримують усі залучені сторони», — уточнив він.

Раніше США та Україна заявили про підготовку оновленого варіанту «мирного плану» після зустрічі в Женеві.

Держсекретар Марко Рубіо повідомив, що документ, який просуває команда Дональда Трампа, зазнає коригувань.

Реклама

Водночас сам Трамп закликав не поспішати з висновками щодо можливого прогресу в перемовинах з РФ, заявивши, що оцінювати варто лише конкретні результати.