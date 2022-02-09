"Дев'ятий "птах" від США": до Києва прибув другий за день борт військової допомоги (фото)

"Дев'ятий "птах" від США": до Києва прибув другий за день борт військової допомоги (фото)

Борт доправив у Київ амуніцію вагою понад 80 тонн, зокрема ідеться про бойові патрони.

В Україну прибув дев’ятий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"9-й птах від Сполучених Штатів Америки та другий борт військової допомоги, який сьогодні приняв аеропорт Бориспіль", - написав він на сторінці у Facebook.

Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Нагадаємо:

До України 9 лютого також прибув прибув вантаж з військово-технічною допомогою з Великої Британії – військові товари і техніка для сил територіальної оборони ЗСУ: бронежилети, шоломи тощо.

Також Рада міністрів Польщі 8 лютого ухвалила постанову про безоплатне передавання Збройним Силам України військового майна із ресурсів польських збройних сил.

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України | Новини світу

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