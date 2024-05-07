Деякі країни відправили своїх представників на "інавгурацію" Путіна: реакція ЄС

Країни-члени Європейського Союзу мають право ухвалювати власні рішення у сфері зовнішньої політики. Зокрема, щодо участі у так званій "інавгурації" диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи рішення деяких європейських країн відвідати "інавгурацію" Путіна, Стано заявив, що ЄС як інституція не представлений на заході у Москві своїм послом. Дипломат отримав відповідні рекомендації від зовнішньополітичної служби Євросоюзу і утримався від участі.

За його слова, сфера міжнародних справ належить до компетенції держав-членів. Саме тому вони самостійно ухвалюють рішення, що пов'язані з міжнародною політикою.

"Це рішення, які вони ухвалюють на основі їхньої компетенції, на основі національного суверенітету, тому що, врешті-решт, йдеться про двосторонні відносини", – пояснив Петер Стано.

Також він наголосив, країни, які вирішили відправити своїх представників на "інавгурацію", повинні надати пояснення, чому ухвалили таке рішення.

"Високий представник сьогодні вранці пояснив, чому, на його думку, для ЄС недобре брати участь у заході за участю Путіна", - наголосив речник зовнішньополітичної служби ЄС.

Зазначимо, що сьогодні зранку очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що дав країнам Євросоюзу рекомендацію не відправляти своїх представників на "інавгурацію" Путіна.

Як повідомлялося, у Москві 7 травня 2024 року Володимир Путін склав "присягу". На початку промови диктатор "подякував росіянам та своїм солдатам-окупантам, які воюють проти України".

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