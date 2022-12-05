Деякі політики у ЄС мріють відновити бізнес з Росією після війни — МЗС Литви

Поступки Росії тільки заохочують її до подальших агресій

Ідея врятувати Росію від поразки у війні, щоб потім знову налагодити з нею торгівлю, токсична та загрожує безпеці Європи.

Про це заявив голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Деякі політики у Європі вважають, що після закінчення війни можна буде повернутись до "нормального бізнесу" з Росією, наче її нападу на Україну не було взагалі.

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Але спроби дозволити Росії не програти у війні у майбутньому будуть мати негативні наслідки. Саме такі політики намагаються закінчити війну за столом переговорів, щоб не дозволити перемогти Україні у цій війні. Деякі політики навіть хочуть залишити за Росією захоплені нею території.

Дипломат нагадав, що міжнародний порядок так не працює, а заохочення Росію закінчаться новими нападами на інші країни.

Крім того, Ландсбергіс розкритикував окремі думки, що "нинішня архітектура безпеки багатосторонніх регіональних та глобальних організацій має бути збережена як "найкраще, що у нас є".

Він нагадав, що багато міжнародних організацій провалили свою роботу та не змогли запобігти війні, якої не було з часів Другої світової, це означає, що настав час вносити зміни у міжнародну безпекову систему, але перед цим Росія повинна програти у війні проти України.

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Дипломат зазначив, що Захід повинен надати Україні всі можливі засоби протистояння, щоб Росія більше навіть не намагалась втілити свої імперіалістичні мрії.

Він підкреслив, що наразі для Європи дуже важливо дати відсіч агресору, а потім встановити нову систему безпеки на території Європи, з урахуванням допущених помилок.

"Наша стратегія потребує переосмислення та відображення у новій архітектурі безпеки, яка забезпечить мир на континенті на десятиліття вперед. І ми маємо почати створювати цю нову систему з України, а не з путінської Росії", – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва та Естонія закликають Європу допомогти Україні для скорішої перемоги у війні.

Крім того, ми раніше інформували, що парламент Естонії визнав керівний режим в Російській Федерації терористичним.

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