Деякі світові лідери радять Україні "не ризикувати" заявами про вступ до НАТО — Зеленський

Заяву посла Пристайка про відмову від вступу до НАТО, яка викликала скандал, президент назвав "правильною, виваженою і предметною".

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Київ може відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією.

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який вперше відвідує Україну з офіційним візитом.

"Всі крапки над "і", на жаль, поки що я розставити не можу. Не все, на жаль, залежить від України. Бажання України щодо Євросоюзу, щодо укріплення своїх кордонів, щодо майбутнього Альянсу, щодо наших амбіцій і тощо ви прекрасно знаєте. Окрім того, що це є бажання, окрім того, що є війна на Сході, ми розуміємо, що членства НАТО ми б хотіли - і так, це було б забезпечення нашої безпеки, нашої територіальної цілісності. І також це закріплено і в законодавстві України, і в Конституції України. Якби ми розставляли з вами точки над "і", ми відповіді знаємо. І терміни були б скорочені щодо майбутнього України", — сказав Зеленський.

Заяву Пристайка і відповідь очільника МЗС Дмитра Кулеби президент назвав "офіційною, правильною, виваженою і предметною". Зеленський закликав "правильно зрозуміти" слова Вадима Пристайка і звернути увагу на деякі деталі.

"Думаю, сьогодні багато журналістів і багато лідерів дійсно трішечки натякають Україні, що можна "не ризикувати", не піднімати постійно питання щодо майбутнього членства в Альянсі. Тому що ці ризики пов'язані із реакцією РФ. Мені здається, ніхто вже цього не скриває", — каже президент.

Зеленський закликав усі сторони до відвертості. Він запевнив, що Україна не зверне з євроінтеграційного шляху, але "коли ми там (в НАТО - Ред.) будемо — ніхто не знає".

"Але це рішення залежить все одно від нас. Питання у іншому. Питання — цей шлях. Скільки Україна повинна йти по цьому шляху, з ким вона буде йти, хто буде друзями, партнерами, буде підтримувати нашу державу. А може, дійсно, питання "відкритих дверей". Це для нас така історія, ніби мрія, сигнал — куди ми йдемо, а коли ми там будемо - ніхто не знає. Не тільки Україна, а й навіть деякі члени НАТО. Вважаю, ми потрібні рухатися тим шляхом, який ми обрали. Все одно на цьому шляху найважливіше, щоб була наша армія потужна. А куди цей шлях приведе і коли, подивимося", — зазначив президент.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц двічі проігнорував запитання журналістів про відключення "Північного потоку-2" у разі нападу РФ.

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