Діалог і з Києвом, і з Москвою: в Індії відповіли, чи мають мирний план для України

Індія не має так званого мирного плану для України. Втім, Нью-Делі постійно спілкується з Києвом та Москвою, передаючи інформацію від однієї сторони до іншої.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, повідомляє The Hindu.

"Це свого роду експеримент, яким ми займаємося. Я маю на увазі, що у нас немає мирного плану", - висловився політик.

За словами Джайшанкари, Індія ділиться з Києвом розмовами, які вона вела з Москвою і навпаки. Він також зауважив, мовляв, у світі не так багато країн і лідерів, які мають бажання або можливість взаємодіяти як з Україною, так і з Росією.

"Мені здається, що обидві сторони цінують це", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський різко прокоментував "мирний план" Китаю і Бразилії. Він називає цю ініціативу "криголамом". За словами Зеленського, цей так званий мирний план вигідний агресорці Росії.

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