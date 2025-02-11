Діалог із Путіним: Портников сказав, чи зважатиме Трамп на думку президента України чи лідерів ЄС

Американський лідер звик, що голови великих держав можуть вирішити усе між собою.

Президент США Дональд Трамп визнає конфіденційні контакти із російським очільником Володимиром Путіним, про які нічого не говорить Кремль. І не варто розраховувати, що у своєму діалозі з кремлівським диктатором лідер Штатів буде дослухатися до думки президента України Володимира Зеленського чи європейських лідерів.

Про це написав журналіст Віталій Портников у колонці на "Еспресо".

Наразі Трамп підтверджує, що саме конфіденційна лінія залишається головною лінією дипломатії між Вашингтоном Трампа і Москвою Путіна. В ситуації, коли навіть найближчі співробітники американського і російського президентів можуть бути не поінформовані про те, про що розмовляють між собою американський і російський президент.

"І, звісно, не варто в такій ситуації розраховувати, що у своєму діалозі із Путіним Трамп буде прислухатися до точки зору президента України чи європейських лідерів. До такого, швидше класичного підходу до дипломатії, тяжіють співробітники Трампа, на думку яких він традиційно не звертає велику увагу. Саме вони, як, скажімо, радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Волц говорили про те, що співробітники адміністрації Трампа у Європі будуть обговорювати варіанти закінчення російсько-української війни із європейськими лідерами та президентом України", – пояснив Портников.

Трамп, як бачимо, не очікує результатів таких розмов і навіть власних консультацій із європейськими лідерами. Він впевнений, що зможе розв'язати проблеми шляхом конфіденційних розмов із російським президентом. За словами журналіста, його концепція – це коли очільники великих держав домовляються між собою, а всі інші погоджуються хоча б із головними контурами тих рішень, яких досягли такі очільники.

Водночас слід усвідомлювати, наголошує Портников, що ніяких конкретних домовленостей між Трампом і Путіним не існує.

"І ніякого плану закінчення російсько-української війни у Трампа не було, на цей час немає і може не виникнути у якомусь найближчому майбутньому. Якби йому вдалося дійти до якихось конкретних домовленостей із Путіним, які б свідчили про те, що російсько-українську війну можна закінчити без втрати обличчя американського президента, розмови між президентом Сполучених Штатів і президентом Російської Федерації давно вже перейшли у публічну площину", – зазначив журналіст.

Він додає: більш реальною стала б зустріч між ними, яку, ймовірно, у конфіденційному порядку продовжують готувати у Білому домі й у Кремлі.

Раніше йшлося про те, що очільник США Дональд Трамп вигадав, як пояснити американцям, чому треба продовжувати допомагати Україні. Це родовища українських рідкісноземельних металів.

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