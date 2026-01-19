Діалог КДБ з ріелторами: Портников про небезпечний сценарій зустрічі Зеленського і Трампа в Давосі

Фактор Кушнера та Віткоффа: Портников пояснив, як черговість зустрічей у Давосі та Москві вплине на позицію США

Президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп обидва відвідають економічний форум у швейцарському Давосі. І теоретично, могли б там зустрітися. Проте якщо Віткоф і Кушнер зустрінуться із Путіним до зустрічі Трампа і Зеленського, тоді може повторитися вже знайома нам ситуація.

Про це сказав український журналіст і публіцист Віталій Портников на своєму youtube-каналі.

За його інформацією, Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть вже цього тижня відвідати Москву для зустрічі з Путіним.

«І тут важливим є момент того, коли саме вони збираються відвідувати Москву: до зустрічі президента Зеленського і з президентом Трампом або після цієї зустрічі. Насправді, це дуже буде показовий момент. Якщо Віткофф і Кушнер зустрінуться із Путіним до зустрічі Трампа і Зеленського, тоді може повторитися ситуація, якому вже неодноразово спостерігали», — каже журналіст.

Портников прогнозує, що у такому разі, як зазвичай перед українсько-американськими перемовинами, російський диктатор починає розповідати своїм американським співрозмовникам про власну «миролюбність» та «конструктивність», і це дається взнаки на підсумках домовностей між Сполученими Штатами та Україною.

«Про механізм того, як це може відбуватися, ми прекрасно знаємо по так званих плівках Віткоффа — по розмові помічника президента РФ з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова і спеціальна представника президента Сполучених Штатів. І це такий, я б сказав, класичний діалог КГБ з ріелтерською конторою», — зазначив аналітик.

Натомість, якщо цей візит Віткоффа і Кушнера все ж таки відбудеться після Давосу, це буде означати, що представники Сполучених Штатів будуть інформувати Путіна щодо спільних двомовностей іспільної позиції Сполучених Штатів та України. А Путінові доведеться щось вигадувати для подальшого затягування часу, потрібного йому для продовження російсько-української війни, а також запобігання можливих нових американських санкцій.

Нагадаємо, що Путін відправив свого посланця Дмітрієва до Давоса.