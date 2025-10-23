ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
621
Час на прочитання
1 хв

"Діалог краще війни": Путін заговорив про мир, продовжуючи вбивати українців

«Діалог завжди кращий за війну», — сказав диктатор Путін, який нещодавно наказав бомбити Київ і дитсадок у Харкові.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Диктатор Володимир Путін

Диктатор Володимир Путін / © Getty Images

Російський диктатор Путін цинічно заявив, що «діалог завжди кращий за війну».

Про це глава Кремля сказав на пресконференції.

«Діалог завжди краще, ніж конфронтація, суперечки чи продовження війни», — сказав диктатор, який, як відомо, замість переговорів продовжує наказувати вбивати українців як на фронті, так і в тилу.

Також Путін запевнив, що його зустріч з Трампом, яка мала відбутися у Будапешті, не скасована, а відкладена.

Дата публікації
Кількість переглядів
621
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie