"Діалог краще війни": Путін заговорив про мир, продовжуючи вбивати українців
«Діалог завжди кращий за війну», — сказав диктатор Путін, який нещодавно наказав бомбити Київ і дитсадок у Харкові.
Російський диктатор Путін цинічно заявив, що «діалог завжди кращий за війну».
Про це глава Кремля сказав на пресконференції.
«Діалог завжди краще, ніж конфронтація, суперечки чи продовження війни», — сказав диктатор, який, як відомо, замість переговорів продовжує наказувати вбивати українців як на фронті, так і в тилу.
Також Путін запевнив, що його зустріч з Трампом, яка мала відбутися у Будапешті, не скасована, а відкладена.