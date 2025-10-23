"Діалог краще війни": Путін заговорив про мир, продовжуючи вбивати українців

Диктатор Володимир Путін / © Getty Images

Російський диктатор Путін цинічно заявив, що «діалог завжди кращий за війну».

Про це глава Кремля сказав на пресконференції.

«Діалог завжди краще, ніж конфронтація, суперечки чи продовження війни», — сказав диктатор, який, як відомо, замість переговорів продовжує наказувати вбивати українців як на фронті, так і в тилу.

Також Путін запевнив, що його зустріч з Трампом, яка мала відбутися у Будапешті, не скасована, а відкладена.