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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
4931
Час на прочитання
1 хв

“Діалог є”: Федоров зробив заяву після протестів у Києві і оголосив про зміни

Колишній міністр оборони заявив про новий рівень відповідальності, який він відчув останнім часом.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Михайло Федоров

Михайло Федоров / © Михайло Федоров / Facebook

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров уперше після відставки звернувся до українців у соцмережах, подякувавши за підтримку та натякнувши на подальший діалог.

«Зміни обовʼязково будуть. Ви мені дякували за „Мрію“ та „Дію“. Від себе дякую за надію», — написав Федоров.

Ексочільник оборонного відомства зазначив, що нинішній період став для нього особливим з огляду на рівень відповідальності.

«Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах», — наголосив він.

Федоров також висловив вдячність українським військовим і ветеранам за захист держави.

«Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь», — зазначив колишній міністр.

На завершення свого звернення він дав зрозуміти, що комунікація триває, та висловив оптимізм щодо подальшого розвитку подій.

«Діалог є. Вірю, що все вдасться», — підсумував Федоров.

Нагадаємо, увечері 15 липня Михайло Федоров підтвердив відставку з посади міністра оборони. У ЗМІ одразу з’явилися повідомлення, що Зеленський не міг миритися з «війною» між ним і головнокомандувачем Олександром Сирським.

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров здобув широку популярність завдяки своїм завзятим зусиллях з популяризації ведення війни за допомогою дронів. На думку політичних аналітиків, це могло стати причиною конфлікту та відставки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4931
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