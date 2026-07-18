- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 4931
- Час на прочитання
- 1 хв
“Діалог є”: Федоров зробив заяву після протестів у Києві і оголосив про зміни
Колишній міністр оборони заявив про новий рівень відповідальності, який він відчув останнім часом.
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров уперше після відставки звернувся до українців у соцмережах, подякувавши за підтримку та натякнувши на подальший діалог.
«Зміни обовʼязково будуть. Ви мені дякували за „Мрію“ та „Дію“. Від себе дякую за надію», — написав Федоров.
Ексочільник оборонного відомства зазначив, що нинішній період став для нього особливим з огляду на рівень відповідальності.
«Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах», — наголосив він.
Федоров також висловив вдячність українським військовим і ветеранам за захист держави.
«Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь», — зазначив колишній міністр.
На завершення свого звернення він дав зрозуміти, що комунікація триває, та висловив оптимізм щодо подальшого розвитку подій.
«Діалог є. Вірю, що все вдасться», — підсумував Федоров.
Нагадаємо, увечері 15 липня Михайло Федоров підтвердив відставку з посади міністра оборони. У ЗМІ одразу з’явилися повідомлення, що Зеленський не міг миритися з «війною» між ним і головнокомандувачем Олександром Сирським.
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров здобув широку популярність завдяки своїм завзятим зусиллях з популяризації ведення війни за допомогою дронів. На думку політичних аналітиків, це могло стати причиною конфлікту та відставки.