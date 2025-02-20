"Диктатор без виборів": Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Зеленського

Дональд Трамп накинувся з новими звинуваченнями на українського президента Володимира Зеленського звинувачуючи його в тому, що "він нічого не робив для закінчення війни".

Про це він заявив під час свого виступу на організованій Саудівською Аравією інвестиційній конференції FII PRIORITY у Маямі.

"Ми успішно домовляємося про те, як покласти край війні з Росією. І тільки адміністрація Трампа зможе це зробити, навіть Путін це визнав. Не знаю, чого Зеленський хоче: щоб гроші продовжували надходити? Він розсердився, що в Саудівську Аравію його не запросили... Але він за три роки не організував жодної зустрічі, телефонної розмови", - сказав Трамп.

Трамп заявив, що Зеленський не хоче проводити вибори через те, що у нього рейтинг, який "не може бути високим, якщо міста лежать у руїнах".

Президент США назвав Зеленського "диктатором без виборів" і порадив "діяти швидше", бо "нічого не залишиться від країни і не буде чим керувати".

Крім того, він заявив, що Україна втратила на війні 700 тисяч осіб, а Росія 900 тисяч.

"Це жахливо. Я люблю Україну, але Зеленському дуже погано все вдалося, він нічого не робив три роки", - сказав глава Білого дому.

Крім того, Трамп добре висловився щодо переговорів з представниками Росії у Саудівській Аравії, які відбулися напередодні.

Він висловив сподівання, що досягне миру, увійде в історію як миротворець і що "настане золотий вік Америки".

"Я сподіваюся, що моєю головною спадщиною буде те, що я домігся миру. Я увійду в історію як миротворець. Насамкінець я маю сказати, що гряде золотий вік Америки, це знають усі наші громадяни", - заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що у Трампа розповіли про прогрес у питанні досягнення мирної угоди.

Ми раніше інформували, що після перемир'я Путін може розпочати іншу воєнну операцію.

Читайте також: