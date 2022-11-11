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Диктатор боїться: політологиня розповіла, чому Путін не поїде на саміт G20

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Диктатор боїться: політологиня розповіла, чому Путін не поїде на саміт G20

Фото: Associated Press

"Фюрер" турбується про свою безпеку.

Політична аналітикиня Ольга Курносова вважає, що причиною відмови російського президента  Володимира Путіна їхати на саміт G20 може бути його страх.

Про це вона сказала в ефір телеканалу FREEДОМ, повідомляє УНІАН.

За її словами, очільник Кремля турбується про свою безпеку. Щобільше - він вважає, що на зустрічі його можуть вбити.

"Те, що він не поїде, було очевидно вже давно. Він боїться кудись їхати, бо там які б заходи безпеки не вживалися, таких гарантій безпеки, які є в Росії у нього там не буде. Деякий час тому говорилося про те, що замість Путіна туди поїде Мішустін, але його не пустили. Все-таки мабуть Мішустін може сказати не те що потрібно Кремлю, тому поїде Лавров. Гарантія, що скаже те що потрібно є тільки для Лаврова, а Мішустіна небезпечно відпускати. Це говорить про те, що і в уряді свідомих людей, які розуміють все безумство нинішньої російської політики, достатньо і вони вже бояться їх кудись відпускати", - сказала вона.

Ольга Курносова вважає, що Путін боїться "не приниження". Мовляв, у "нього є боязнь саме якихось інших фізичних речей".

"Це все-таки зовсім інша країна і мало хто і що там може бути. Параноя і побоювання за своє власне життя досягла якихось абсолютно несамовитих масштабів", - додала Курносова.

Путін і саміт G20

Наприкінці жовтня Путін припустив, що може особисто відвідати саміт G20 на Балі. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що присутність диктатора на зустрічі є великою помилкою.

Днями з'явилася інформація, що Путін вирішив не їхати на саміт. Мовляв, у Кремлі бажають уникнути потенційної конфронтації з іншими світовими лідерами, включно з президентом США Джо Байденом.

У четвер, 10 листопада, речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російську делегацію очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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Дата публікації
Перегляди
416
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