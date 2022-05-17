"Диктатор програє": Зеленський виступив на відкритті Каннського кінофестивалю

Президент України Володимир Зеленський 17 травня виступив по відеозв'язку на Каннському кінофестивалі. У своїй промові він провів паралель між фільмом "Великий диктатор" Чарлі Чапліна та сучасними реаліями війни.

На церемонії відкриття 75-го кінофестивалю Зеленський наголосив на впевненості у перемозі України.

"Великий диктатор" Чарлі Чапліна не знищив тоді реального диктатора, але завдяки йому кінематограф перестав бути німим. Німим – в усіх сенсах цього слова. Кіно говорило і це був голос майбутньої перемоги свободи. Вже тоді, у 1940 році, коли з екранів прозвучало: "Людська ненависть пройде і диктатори помруть. Влада, яку вони забрали у людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине", – процитував кадри з фільму президент України.

"Зараз знову, як і тоді, є диктатор. Знову, як і тоді, війна за свободу. Знову, як і тоді, нам потрібно, щоб кіно не було німим", – зауважив він.

"В нас немає альтернативи, ніж виборювати свободу. Я впевнений, що диктатор програє. Але мають прозвучати слова, як у 1940-му. Прозвучати з усіх екранів вільного світу. Потрібен новий Чаплін, який доведе і зараз, що кінематограф перестав бути німим. "Тим, хто мене чує, я кажу – не впадайте у відчай. Людська ненависть мине і диктатури помруть. Нарешті ми маємо перемогти у цій битві і нам потрібне кіно, яке забезпечить саме такий фінал. Щоб кожен голос був на боці свободи, як це і бачилось завжди, передусім – голос кіно", – резюмував Зеленський.

"Ненависть зникне, а диктатори помруть" - Зеленський виступив на відкритті Каннського кінофестивалю

Нагадаємо, нещодавно керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що президент РФ Володимир Путін хворий на рак, тому в його країні вже готують державний переворот. А війна в Україні, за прогнозами Буданова, може закінчитись до кінця 2022 року.

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