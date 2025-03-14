Диктатор Путін не відмовиться від власних цілей щодо України: подробиці Financial Times

Москва не бажає відмовлятися від своїх максималістських вимог.

Російський диктатор-президент Володимир Путін заявив, мовляв, підтримує ідею щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Втім, Москва не бажає відмовлятися від своїх максималістських вимог в межах будь-якої мирної угоди.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Напередодні під час пресконференції господар Кремля заявив, що будь-яке припинення вогню має призвести до остаточного врегулювання конфлікту, яке "вирішить першопричини" його вторгнення. Інакше, заявив "фюрер", Україна отримає час на переозброєння та перегрупування.

Своєю чергою, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що нібито його команда веде "дуже серйозні дискусії з Путіним та іншими".

Старша наукова співробітниця Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рибакова вважає, що з одного боку "фюрер" Путін не хоче бути звинуваченим в тому, що стоїть на шляху угоди Трама. Втім, з іншого ж боку диктатор РФ не відчуває тиску, щоб "відступити від своїх максималістських вимог".

"Вони хочуть зіграти зі США в гру в піддавки, щоб подивитися, що [Трамп] зробить, якщо Росія зробить вигляд, що грає в м'яч, і запропонує дуже умовне "безумовне припинення вогню"", - наголошує вона.

Окрім того, Путін також натякнув, що Вашингтон ведуть переговори про безпеку постачання газу до Європи. Раніше FT заявляло, що близький друг російського диктатора Маттіас Варніг розробляє проект перезапуску газопроводу "Північний потік-2" за підтримки американських інвесторів.

"Якщо США і Росія досягнуть домовленості щодо енергетики, тоді газова труба для Європи буде в безпеці. Це буде корисно для Європи, тому що вона отримає дешевий російський газ", – додав диктатор РФ.

Як повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, Володимир Путін спробує скористатися угодою США і України щодо припинення вогню. Диктатор спробує виключити Київ з переговорів, щоб вести переговори лише зі США.

Читайте також:

Путін згоден на перемир'я, проте з ультиматумом Україні