Диктатор Путін отримав від Трампа бажане: цікаві деталі від WSJ

Президента США Дональд Трамп заявив про можливість переговорів з агресоркою РФ. Це дало російському диктатору Володимиру Путіну те, чого він давно вимагав: прямі переговори з Вашингтоном щодо України.

Про це йдеться у матеріал The Wall Street Journal (WSJ).

Видання пише, що Кремль давно намагався виключити Україну та її європейських союзників із таких переговорів. У Москві натякали, мовляв, Вашингтон несе відповідальність за затягування війни, тому тільки він може домовлятися з РФ про її припинення.

"Але якщо керуватися заявленими позиціями Путіна щодо України, то обіцяні Трампом переговори будуть довгими і затяжними. РФ погодиться на припинення вогню тільки в тому разі, якщо США припинять підтримку України і будуть накладені обмеження на її здатність захищати свою територію", - йдеться у статті.

Аналітики вважають, що Путін готовий вести довгу гру з метою домогтися від США жорсткої угоди на своїх умовах. РФ може продовжувати воювати проти України принаймні ще рік-півтора з наявними у неї людськими ресурсами і зброєю.

"Це поки що проміжна перемога. Кінцева перемога Путіна - гарантувати, що Україна не потрапить у західний табір і не буде позбавлена можливості робити суверенний вибір щодо своїх заходів безпеки", - повідомив директор Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв.

Своєю чергою, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус констатував, що адміністрація Трампа пішла на публічні поступки "фюреру" ще до початку переговорів.

Видання зазначило, що насправді для Путіна обіцянка Трампа провести переговори - це перший крок до припинення війни на умовах РФ після трьох років жорстоких боїв. На додачу глава Пентагону Піт Гегетс заявив, що ідея про те, що Україна може повернути більшу частину земель, захоплених Росією, нереалістична, і сенат США затвердив Тулсі Габбард, відому противницю України, на посаду директора нацрозвідки. Це являє собою сатисфакцію для російського диктатора, який зазнавав принизливих невдач на полі бою в Україні.

WSJ пише, що Путін неодноразово намагався обійти українців, домагаючись великої угоди щодо України через прямі переговори зі США, чия фінансова і військова допомога була рятівними для українців із перших днів війни.

"Як мінімум, Росія хоче зробити Україну кастрованою державою з дружнім до Москви урядом, постійно вразливою для російської військової агресії", - йдеться у матеріалі.

На думку колишнього співробітника європейської розвідки, Росія наполягатиме на дуже жорсткій угоді з Трампом, саме тому, що в Москви є ресурси, щоб продовжувати боротися за поступки з боку Трампа та України.

Габуєв зазначив, що кінцева мета Путіна в переговорах з американською стороною - не просто закріпити свої здобутки в Україні та не допустити відновлення бойових дій після будь-якої угоди про припинення вогню, а й гарантувати, що Україна не зможе в майбутньому протистояти Росії військовим шляхом.

"Метою буде не тільки контроль над територіями, а й надання Києву поверхневих або нульових гарантій безпеки з боку Заходу. Що, на думку Кремля, призведе до поступового краху України",- йдеться у статті.

Крім того, як стверджує WSJ, Путін розглядає прямі переговори зі США як шанс забезпечити більш масштабний геополітичний пакт, подібний до того, що був узгоджений після Другої світової війни і передбачав реорганізацію Східної Європи на радянські та західні сфери впливу.

Нагадаємо, в Кремлі розповіли свою версію розмови Дональда Трампа з диктатором Володимиром Путіним.

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