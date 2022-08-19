Диктатор Путін програв інформаційну війну в Україні та на Заході - керівник британської розвідслужби

Російський "фюрер" Володимир Путін програв інформаційну війну в Україні та на Заході.

Втім, наголошує керівник британської розвідувальної служби Джеремі Флемінг, не можна недооцінювати те, як російська дезінформація діє в інших країнах світу.

Таку думку Флемінг висловив у статті The Economist.

За його словами, багато хто з найбільш густонаселених країн не погодився з рухом засудження Росії за її вторгнення.

"Громадська думка у тих місцях має значення. На неї впливає вже інформація, яка надходить із Росії. Це новий фронт війни в Україні. Його наслідки зберігатимуться принаймні доти, доки триває конфлікт", - наголосив розвідник.

Разом з тим Флемінг зауважив, що початкові плани Москви, як і у випадку з наземним вторгненням, не справдилися. На його думку, використання Кремлем наступальних кіберінструментів було безвідповідальним і невиборчим, а російські інформаційні операції виявилися незграбними.

"Спроби російських військових знищити цифрову інфраструктуру України та посіяти розбрат за допомогою кіберможливостей натрапили на стійкий, професійний та ефективний український кіберзахист", - додав Джеремі Флемінг.

Нагадаємо, ймовірно, що російський "фюрер" Володимир Путін хоче 22 грудня оголосити про відтворення Радянського союзу. Втім, наголошує військовий експерт Олег Жданов, є "дуже гарний запобіжник" - його колега, білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Цей диктатор не погоджується на інтеграцію Білорусі з Російською Федерацією.

Читайте також: