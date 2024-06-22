Диктатор Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї: деталі від ISW

Президент-диктатор РФ Володимир Путін прирівняв поразку в Україні до знищення державності Росії. А це, згідно з доктриною, дозволяє йому застосувати ядерну зброю.

Про це йдеться у свідому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що кремлівський "фюрер" продовжує озвучувати ядерні погрози в межах своєї інформаційної кампанії. Мета якої - перешкоджання країнами Заходу подальшій підтримці України та підрив зусиль міжнародного співтовариства щодо узгодження свого стратегічного бачення перемоги в загарбницькій війні Росії проти України.

В ISW наголошують, що під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками 21 червня Путін заявив, що його країна планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування" і підтримки балансу сил у світі. За словами "фюрера", Кремль також працює над збільшенням свого типового бойового потенціалу та оборонного промислового виробництва.

Окрім того, під час прес-конференції у В'єтнамі 20 червня Путін заявив, що країна-агресорка розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині та можлива майбутня стратегічна поразка російських сил на полі бою в Україні призведе до "кінця державності Росії".

"Путін, ймовірно, помилково прирівняв поразку в Україні до екзистенційної загрози для російської держави, щоб послатися на "винятковий випадок", коли чинна ядерна доктрина РФ дозволить застосування ядерної зброї", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики зауважують, що заява Путіна від 21 червня є продовженням його нещодавньої інформаційної операції, спрямованої на саботаж зусиль Заходу з вироблення спільної стратегічної мети - рішучої перемоги над російським вторгненням, яке, за задумом Заходу, повинно було б стати кінцевою метою війни в Україні.

"Загроза ядерної ескалації є ключовим аспектом здатності Росії маніпулювати іноземними лідерами, які ухвалюють рішення, і дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації завдяки ядерним і звичайним засобам стримування", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олександр Литвиненко заявив, що кремлівський "фюрер" Володимир Путін може застосувати ядерну зброю, якщо його армія буде розбита в Україні. Як заявив секретар Ради нацбезпеки, "ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки".

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