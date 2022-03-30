Диктатор, який теж використовує продовольство, як зброю: Кислиця в ООН порівняв Путіна зі Сталіним

Диктатор, який теж використовує продовольство, як зброю: Кислиця в ООН порівняв Путіна зі Сталіним

За його словами, Путін, який шанує Сталіна, вдається до тієї самої практики щодо українців.

Володимир Путін не перший диктатор, який навмисне використовує продовольство як зброю проти українського народу.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє "Укрінформ".

"Ідеологічний апостол Москви Сталін убив мільйони українців 90 років тому під час штучно організованого Великого голоду. Не дивно, що Путін, який шанує Сталіна як свого праотця, вдається до тієї самої практики", — зазначив дипломат.

За його словами, росіяни знищують сільськогосподарську інфраструктуру, забруднюють українські ґрунти, атакують склади пального, щоб зірвати посівну кампанію.

"У ці вихідні російські ракети уразили паливні склади у Львові, Дубні, Луцьку та Рівному — далеко від лінії фронту. А у вівторок російські війська обстріляли ракетами сільськогосподарське підприємство у Дніпрі.. Можливо, представник держави-агресорки міг би пояснити, що спричинило цей напад – "демілітаризація" чи "денацифікація" — сказав Кислиця.

Він нагадав, що Україна є одним з найбільших світових експортерів продовольства, тому дії окупантів становлять загрозу для всього світу.

Раніше Кислиця заявив, що після провалу бліцгригу російські окупанти перейшли до плану "Б".

Нагадаємо, що Росія заблокувала у Чорному морі близько іноземних 100 суден з продовольством.

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