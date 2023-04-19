Диктатор злякався: Путін відмовився їхати на запуск АЕС в Туреччині

На південному узбережжі Туреччини 27 квітня відбудеться відкриття атомної електростанції "Аккую". Участь у заході мав взяти російський президент Володимир Путін. Втім, диктатор відмовився покинути РФ.

Про це в інтерв’ю TRT Haber заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган.

За його словами, очільник кремля російський диктатор братиме участь у відкритті електростанції онлайн.

"Путін візьме участь у церемонії в режимі відеоконференції. Перший блок почне виробляти електроенергію. З цієї електростанції буде забезпечуватися 10% електроенергії нашої країни. "Аккую" також запобігатиме імпорту природного газу", - висловився турецький лідер.

Слід зауважити, наприкінці березня Ердоган заявив про можливий приїзд Путіна до країни. Видання DikGazete писало, що президенти відвідають постраждалі від землетрусу провінції. Тоді Кремль заявив, що рішення про поїздку Путіна до Туреччини поки не ухвалене.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна за депортацію українських дітей до РФ. Втім, Анкара не ратифікувала Римський статут. Тож, правоохоронці держави не зможуть заарештувати російського диктатора, навіть якщо він з'явиться в країні.

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