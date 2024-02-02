Диктаторські режими вичікують: міністр оборони Британії зробив тривожну заяву

Шаппс наголосив, що режими, які не вірять в демократію, спостерігають за війною в Україні.

Західні союзники повинні допомогти Україні перемогти агресорку Росію. Інакше існує ризик, що інші диктатури - такі як Китай, Північна Корея та Іран - активізуються по всьому світі.

Про це в інтерв'ю The Telegraph заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

За його словами, режими, які не вірять в демократію, просто спостерігають за війною Росії в Україні. Втім, вони можуть почати атакувати західні держави, якщо вирішать, що у тих "вичерпався запас міцності.

"Режими, які не вірять у демократію, спостерігають за нами. Ми повинні продемонструвати, що демократичний шлях - це шлях, який завжди перемагає", - заявив Шаппс.

Британський міністр наголосив: Захід повинен "дуже, дуже чітко усвідомити, що це екзистенціальна проблема" і йдеться не тільки про Україну.

"Всі дивляться – іранці дивляться. Невже у нас просто вичерпаються сили, урветься терпіння і ми просто підемо геть? Китай буде спостерігати в Індо-Тихоокеанському регіоні, Північна Корея буде спостерігати. Для наших власних національних інтересів, і, безумовно, для західного цивілізованого світу життєво важливо, щоб Україна була успішною у своїй власній країні", - наголосив голова Міноборони Британії.

Шаппс зауважив, що його країна "живе у дедалі небезпечніші часи". З його слів, минулого місяця набір в армію збільшився у понад два рази на тлі побоювань конфронтації з Москвою, що зростають.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав до закінчення війни. Угорський міністр наголошує на мирі.

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