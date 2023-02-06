Диктатури Путіна і Лукашенка впадуть: що для цього потрібно, пояснив радник Тихановської

На думку білоруського опозиціонера, режим Лукашенка почне валитися раніше, ніж путінський.

Успішні дії ЗСУ на фронті можуть призвести до послаблення режимів Лукашенка і Путіна, а перемога України стане для них крахом.

Про це заявив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка в інтерв'ю ТСН.ua.

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"Ми бачили, що відбулося, коли Україна здійснила ефективний контрнаступ. Вже тоді затремтів Лукашенко і почали хвилюватися чиновники і силовики. І в російському суспільстві також почалася паніка", – каже Вячорка.

На його думку, ще один-два успішні українські контрнаступи з новими танками, РСЗВ і т.д. можуть створити достатньо тиску, аби в Кремлі і Мінську змінилася ситуація.

"Звісно, що перемога України буде фіналом, після чого вже почнеться (а може й до цього почнеться) розпад самих систем. Я думаю, що режим Лукашенка почне валитися раніше. Росія і путінський режим протримається трохи довше, оскільки є підтримка з боку російського суспільства. А в Білорусі будь-який тригер, будь-яка іскра можуть запалити процеси. Зміни у Білорусі будуть дуже важливою допомогою у перемозі України", – зазначив білоруський опозиціонер.

Раніше Франак Вячорка розповів, чи слід очікувати нападу на Україну з боку Білорусі.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Гаррі Каспаров заявив, що після поразки у війні РФ або розпадеться, або на її місці виникне нова держава.