"Дилема Путіна була найгіршим страхом Кеннеді": CNN пише, що президент Росії загнаний в кут

"Дилема Путіна була найгіршим страхом Кеннеді": CNN пише, що президент Росії загнаний в кут

Президент Росії Володимир Путін загнаний у кут через стратегічну катастрофу його війни, героїчний опір України та надзвичайний багатомільярдний союзний конвеєр зброї та боєприпасів. Єдиним варіантом виходу Путіна наразі є капітуляція.

Розмірковуючи про кубинську ракетну кризу, 35-й президент США Джон Кеннеді одного разу попередив, що ядерні держави "повинні відвернути ті конфронтації, які ставлять противника перед вибором принизливого відступу або ядерної війни".

Про це пише CNN.

Конфлікт з президентом Росії Володимиром Путіним через Україну ще не віддзеркалює ту межу за одну хвилину до півночі, яка привела Радянський Союз і Захід до межі Армагеддону в жовтні 1962 року.

"Але логіка наддержави Кеннеді звучить гостро, коли Путін загнаний у кут через стратегічну катастрофу його війни, героїчний опір України та надзвичайний багатомільярдний союзний конвеєр зброї та боєприпасів", – йдеться у статті видання.

Там додали, що цей агресивний західний підхід, повільний прогрес війни Путіна на виснаження та відсутність будь-яких дипломатичних зусиль для припинення бойових дій означають, що майже напевно президент РФ потрапить у небезпечний кут.

Єдиним варіантом виходу Путіна наразі є капітуляція і мовчазне визнання того, що зусилля Заходу в поєднанні з запеклою українською мужністю взяли верх над ним – позиція, яку було б політично неможливо прийняти.

Зауважимо, що говорячи про "межу за одну хвилину до півночі" видання має на увазі показники Годинника Судного дня. Це проєкт, який від 1947 року веде американський журнал Bulletin of the Atomic Scientists. Годинник показує символічний час, що відмежовує людство від дня глобальної рукотворної катастрофи – Армагеддону (час до півночі).

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, Росія не має наміру затягувати війну в Україні, оскільки в неї закінчується озброєння.

Історичний погляд: звідки взялась ідея "денацифікації" України та скільки вона існує

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