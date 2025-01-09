Дипломат Андрій Дещиця: Дискусія про закупівлю зброї вдарила по українсько-польському співробітництву

Дискусія про перерозподіл коштів на закупівлю озброєння для Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та Збройних сил України (ЗСУ) негативно позначилася на перевірених каналах постачання зброї з Польщі.

Про це заявив дипломат, колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця в подкасті "Української правди".

Вплив на канали постачання

За словами Дещиці, дискусії, які розгорнулися навколо перерозподілу фінансів, рикошетом вдарили по репутації польських партнерів та компаній, які допомагали з постачанням зброї:

"Це вдарило по вже опрацьованому, перевіреному каналу постачання зброї в Україну, а також по іміджу наших польських партнерів. Тепер незрозуміло, як здійснюватимуться подальші поставки та чи не скористається цим Росія".

Проблема неправдивої інформації

Дещиця також наголосив на шкоді, яку завдають неправдиві повідомлення в ЗМІ:

"Публічні заяви з неправдивими даними впливають на довіру постачальників та виробників зброї. Це лише підриває нашу обороноздатність і грає на руку Росії".

Перерозподіл коштів

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення передати 23 мільярди гривень від Агенції оборонних закупівель до Державної прикордонної служби для закупівлі озброєння.

У ДПСУ заявили, що працюють з перевіреними постачальниками, зокрема з польською компанією, яка має сертифікацію НАТО і жодного разу не зривала контракти.

У Міноборони пояснили, що рішення було ухвалене на Ставці Верховного Головнокомандувача через ризик невикористання частини коштів АОЗ до кінця бюджетного року.