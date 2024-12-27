Дипломат Огризко назвав фатальну помилку Заходу щодо Росії

Країни Заходу допустили фатальну помилку, коли на початку 90-х років минулого століття стали думати, що Росія може стати частиною демократичного світу.

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Володимир Огризко.

Він заявив, що багато політиків на Заході продовжували вважати, що РФ може стати демократичною до початку повномасштабного вторгнення до України.

"На початку 90-х років минулого століття на Заході дуже повірили в те, що Росія зможе колись приєднатись до демократичної частини людства. Це було фатальною помилкою, яка тривала аж до 24 лютого 2022 року. Лише після цей міф почав вивітрюватись з голів західних керівників. На превеликий жаль це вивітрювання йде дуже повільно. Втім, все ж процес триває. Мені здається, що все те, що відбувалось у 2024 році, сприяло тому, щоб цей процес вивітрювання хибних поглядів про Росію йшов набагато швидше. Це не завжди вдавалось. Не всі це хочуть розуміти, не всім це економічно вигідно, не всі країни є незалежними від Москви й т.д.", - пояснив Огризко.

Дипломат зазначив, що Україна має партнерів, які не надають ту допомогу, яка змусить російських агресорів відступити до своїх кордонів та припинити завдавати ударів по мирному населенню.

"Сьогодні занадто багато факторів, які впливають на позицію тих чи інших країн щодо Росії. Тому, на жаль, швидкого результату й відповідно перемоги ми не мали. Часто дуже складно пробивати стіну з упереджень. Це титанічна робота, яка складається з багатьох факторів. І чи могли б ми мати швидкий результат у цій війні мені невідомо. До прикладу взяти Німеччину, яка надає Україні просто колосальну допомогу. Втім, невже в Берліні не можуть переступити через якісь забобони й власні страхи та надати Україні ту зброю, яка дасть можливість знищувати військові цілі на території РФ, яку загрожують нам. І це лише один приклад", - додав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Огризко заявив, що переговори між Україною та Росією, про які неодноразово заявляв Дональд Трамп, виглядають малоймовірними та складними у реалізації.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кремлі заявили про відсутність перспектив для миру в Україні 2025 року.

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