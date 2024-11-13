Дипломат пояснив, чому у Трампа не вийде закінчити війну за 24 години

В оточення Трампа скоро зрозуміють, чому тиск на Україну лише загострюватиме війну.

Теза про те, що новообраний президент Сполучених Штатів може закінчити російську агресію проти України за 24 години — це фантазія з оточення Трампа.

Таку думку висловив історик і дипломат Роман Безсмертний, передає РБК-Україна.

Він заявив, що оточення Трампа "вбиває йому в голову" те, що війну України та Росії можна швидко закінчити.

"На мою думку, теза про те, що війна закінчиться за 24 години, за кілька місяців і так далі — це фантазія людей, які оточують Дональда Трампа, які йому вбивають у голову, що це питання, яке буде швидко розв'язане", - сказав Безсмертний.

Безсмертний впевнений, що якщо почнеться торг щодо територій, то це призведе до глобальної війни, "причому з гарантією і страховкою". Він заявив, що закінчити війну можна лише одним способом — максимально посилити Україну.

"І ця теза, яка звучить у всіх в команді Трампа "До миру через силу", вона є абсолютно правильною. Бо нагинати Україну в цій ситуації — це ситуацію загострюватиме. І тому рано чи пізно це стане зрозуміло. Це стане зрозуміло дуже швидко. В Пентагоні, в Центральному розвідувальному управлінні, в адміністрації Трампа", - додав Безсмертний.

На думку експерта, очевидно, що у такому випадку "буде відмова від окремих тез, які зараз озвучуються багатьма навколо Трампа".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна прагне посилити позицію перед переговорами, і ця зима є критичним моментом.

Крім того, ми раніше інформували, що укладена мирна угода з Росією може зашкодити США.

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