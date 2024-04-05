Дипломат пояснив, як Росія намагається посадити Україну за стіл переговорів

Він заявив, що 2024 рік є вікном можливостей.

Російські загарбники посилили тиск на фронті, а також активізували всі міжнародні можливості, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів у слабкій позиції.

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Таку думку в етері Еспресо висловив експерт-міжнародник та дипломат Руслан Осипенко.

"Оті інформаційні вкиди через західні засоби масової інформації підштовхують нас до обміну територією, пропонують формули: отак подивіться, а отак, а замість території ми вас до НАТО приймемо. Не варто на це вестись", - заявив Осипенко.

Дипломат впевнений, що Україна повинна повертати свої території та людей, які опинились під окупацією.

"Я проти того, що ми пристанемо на якісь формули, які нам пропонують на Заході", - наголосив він.

На питання про вплив виборів у США на відношеннях з Україною, він відповів, що "за умови перемоги Трампа — буде параліч американської влади й ерозія демократії американської, краще нам не буде, на жаль, тому я кажу, що для нас вікно можливості це 2024 рік, ми маємо розглядати, як термін вікна можливостей".

Експерт зазначив, що російський диктатор Путін чекає на перемогу Трампа, оскільки він для нього безпрограшна кандидатура.

"Якщо він прийде до влади і якщо він не прийде до влади — він паралізує американське суспільство, якщо прийде — він буде мститися, якщо не прийде — буде воювати за те, що його не пустили, що вибори були невірними. Зважаючи на ці всі нюанси, що Америка занурюється все-таки у свої політичні процеси, є розрив між владою і суспільством американським, на це все треба зважати і враховувати й своїй довготривалій стратегії", - підсумував експерт-міжнародник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, до чого насправді Україну готують США та ЄС, обмежуючи збройну допомогу.

Крім того, ми раніше інформували, хто та навіщо просуває план прихованої капітуляції України.

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