Дипломати РФ і США не один раз таємно зустрічались у Швейцарії: цікаві деталі від Reuters

Минулими місяцями дипломати агресорки Росії та Сполучених Штатів Америки таємно зустрічалися у Швейцарії й обговорювали війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що американські та російські дипломати мали перші контакти після того, як Дональд Трамп переміг у виборах в США. Зокрема, остання зустріч відбулася минуло тижня - під час Мюнхенської безпекової конференції, яка тривала 14-16 лютого.

Reuters пише, що наразі невідомо - чи були дипломати відправлені на ці зустрічі за попереднім офіційним указом урядів країн. Втім, відомо, що ці переговорники мають дипломатичний досвід та навіть працювали в службі безпеки, але ці люди не є державними посадовцями.

Зустрічі у Швейцарії були неофіційним діалогом. Вони мали за мету покращити комунікацію та висунути ідеї, а не розробити конкретні пропозиції. Нібито зустрічі втратили актуальність після офіційних та публічних перемовин Росії та США, що відбулися у Саудівській Аравії.

Зазначається, що декілька радників Дональда Трампа знають про ці зустрічі. Багато деталей джерела не уточнили. Зокрема, й те, чи була присутня українська сторона під час таких переговорів.

"Нерозголошенні зустрічі підкреслюють закулісні зусилля США та Росії з вивчення шляхів припинення війни в Україні. Трамп, який перебував на посаді лише місяць, різко змінив підхід США до конфлікту в Україні трирічної давнини, вступивши в прямі контакти з президентом Росії Володимиром Путіним і наполягаючи на швидкій угоді, щоб припинити війну", - пише Reuters.

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп заявив, мовляв, Російська Федерація "має козирі" у потенційних мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, оскільки "захопила велику територію".

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