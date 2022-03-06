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Дипломати РФ, оголошені персонами нон ґрата, залишають США на російському літаку

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Дипломати РФ, оголошені персонами нон ґрата, залишають США на російському літаку

Associated Press

США схвалили прибуття зафрахтованого російським урядом літака.

США схвалили прибуття зафрахтованого російським урядом літака, що має вивезти зі Штатів російських дипломатів.

Про це заявив представник Держдепартаменту у коментарі Reuters.

"Цей спеціальний виняток був зроблений відповідно до федеральних норм, щоб забезпечити від'їзд співробітників російської місії та їхніх сімей до певної дати, як ми  проінструктували", - йдеться у повідомленні.

Hейс мав прибути до міжнародного аеропорту Даллес близько 19:00 за Грінвічем.

В Росію літаком повернуться 12 дипломатів та їх сім'ї - загалом близько 50 людей.

Нагадаємо, 5 березня у Вашингтон із Росії вилетів літак Іл 96-300 спецзагону "Росія" – це президентський борт Кремля. Він летів за російськими дипломатами, після того, як Сполучені штати Америки відкликали акредитацію у російських дипломатів ООН.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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