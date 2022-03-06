Дипломати РФ, оголошені персонами нон ґрата, залишають США на російському літаку

США схвалили прибуття зафрахтованого російським урядом літака.

США схвалили прибуття зафрахтованого російським урядом літака, що має вивезти зі Штатів російських дипломатів.

Про це заявив представник Держдепартаменту у коментарі Reuters.

"Цей спеціальний виняток був зроблений відповідно до федеральних норм, щоб забезпечити від'їзд співробітників російської місії та їхніх сімей до певної дати, як ми проінструктували", - йдеться у повідомленні.

Hейс мав прибути до міжнародного аеропорту Даллес близько 19:00 за Грінвічем.

В Росію літаком повернуться 12 дипломатів та їх сім'ї - загалом близько 50 людей.

Нагадаємо, 5 березня у Вашингтон із Росії вилетів літак Іл 96-300 спецзагону "Росія" – це президентський борт Кремля. Він летів за російськими дипломатами, після того, як Сполучені штати Америки відкликали акредитацію у російських дипломатів ООН.