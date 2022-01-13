Дипломати зі США та Європи обіцяють продовжити стримування агресії РФ проти України

Дипломати зі США та Європи обіцяють продовжити стримування агресії РФ проти України

Дипломати погодилися, що подальше вторгнення РФ до України призведе до "величезних наслідків та серйозних витрат".

Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман разом із представниками Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії продовжать стримувати подальшу агресію Росії проти України.

Відповідне питання дипломати обговорили під час зустрічі в межах засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі, йдеться на сайті американського Держдепу.

Зазначається, що співрозмовники "зобов'язалися продовжувати тісну американо-європейську координацію для стримування подальшої російської агресії проти України і закликали Росію до деескалації, наголосивши на їхній спільній прихильності до дипломатії".

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"Вони погодилися, що будь-яке подальше вторгнення Росії до України призведе до величезних наслідків та серйозних витрат, зокрема скоординованих обмежувальних економічних заходів щодо РФ", - наголосили в Держдепі США.

12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО, під час якого обговорювали питання безпеки на тлі нарощування військової присутності РФ біля кордонів України. За підсумками зустрічі НАТО відкинуло ультиматум Кремля щодо українських перспектив в Альянсі, заявивши, що компромісів не буде.

Тим часом речник російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що РФ не збирається відводити війська з чотирьох областей поблизу кордонів з Україною. За його словами, зв'язку між маневрами військ і переговорами із Заходом щодо "гарантій безпеки" нібито немає.

НАТО відкинуло ультиматум Росії щодо українських перспектив в Альянсі

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