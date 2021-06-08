"Дипломатичні формулювання": в Офісі президента пояснили, чому виправили слова Байдена

Подоляк назвав телефонну розмову очільників держав "вкрай успішною".

В Офісі президента пояснили, чому у прессрелізі про розмову Володимира Зеленського та Джо Байдена прибрали текст, де очільник Білого дому нібито наголосив на важливості надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це розповів Михайло Подоляк, радник керівника ОП Андрія Єрмака, інформує УНІАН.

За його словами, прессреліз опублікували, "виходячи із загальної атмосфери переговорів й усних формулювань, які прозвучали, зокрема й тих, що стосуються вступу України в НАТО". Уже після цього почалися консультації і уточнення "дипломатичних формулювань".

"Абсолютно не потрібно шукати щось темне там, де світло. Розмова між двома президентами була максимально довірливою, предметною і з цілком конкретними визначеннями тих чи інших ризиків", — запевнив Подоляк.

Радник керівника ОП пояснив, що тема НАТО надзвичайно спекулятивна і тому активно використовується в пропаганді сторонами, які виступають проти вступу України до Альянсу.

"Саме тому важливо було позначити спільність позицій і спільність оцінок одразу за фактом розмови. Передати, скажімо так, атмосферу двостороннього тет-а-тету. А вже трохи пізніше, як це прийнято, почалися консультації сторін щодо уточнення саме дипломатичних формулювань. На мій погляд, абсолютно робочий формат і абсолютно адекватні зміни. Немає жодних суттєвих підсумкових розбіжностей", — переконаний він.

Радник Єрмака вважає, що частини української спільноти хоче "пройтися" по успішній, на його думку, телефонній розмові і применшити її цінність.

Нагадаємо, 7 червня Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

В Офісі президента розкрили деталі перемовин. Проте згодом з пресрелізу прибрали частину, в якій Байден нібито наголосив на важливості надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

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