Дипломатичні переговори, щоб уникнути війни, триватимуть в найближчі тижні - Макрон

Слід знайти шлях і засоби ініціювати важливий та вимогливий діалог із Росією у різних форматах.
Головною метою країн Веймарського трикутника, до якого входять Франція, ФРН і Польща, є запобігання війні.
Про це заявив Еммануель Макрон після завершення зустрічі президентів країн Веймарського трикутника, - інформує Укрінформ із посиланням на пресслужбу президента Франції
За його словами, дипломатичні переговори триватимуть і в найближчі тижні. Їх головна мета - уникнення війни.
"Мир і стабільність на європейському континенті це наш скарб, і ми вважаємо своїм обов’язком зробити все для їх збереження”, - зауважив президент Франції.
Другим завданням він назвав консолідацію європейців і союзників, збереження їхньої єдності.
А третім - захист основоположних для Європи принципів, особливо - поваги до суверенітету всіх держав та цілісності їхніх територій.
“Зрештою, йдеться про те, щоб знайти шлях і засоби ініціювати важливий та вимогливий діалог із Росією у різних форматах. В цьому контексті найближчими днями й тижнями ми будемо мати переговори (радників - ред.) у Нормандському форматі з метою врегулювання кризи”, - додав Макрон.
Він укотре підкреслив необхідність діалогу і відповідальності партнерів, зокрема президентів РФ і України, що є єдиною дорогою, яка здатна привести до миру в Україні.
“З другого боку, є інша робота, яку проводять НАТО і США, яка ведеться також нами і нашими союзниками, Європейським Союзом для побудови елементів гарантії безпеки. Останні дні дозволили дати поштовх новим ідеям”, - підкреслив французький лідер.
Нагадаємо, що у Берліні уперше за шість років відбувся саміт Веймарського трикутника, в якому взяли участь президент РП Анджей Дуда, канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон. Основна тема переговорів - безпекова ситуація навколо України.
Зауважимо, що після зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 8 лютого, прибув до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За результатами переговорів Україна та Франція погодилися у необхідності продовження діалогу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі на рівні лідерів "нормандського формату". Також на цій зустрічі йшлося про співпрацю між Україною та Францією.
Читайте також:
- Блінкен заявив про готовність України до особливого статусу Донбасу "за певної послідовності"
- РФ неправильно трактує Мінські угоди та ускладнює досягнення компромісу щодо Донбасу — Квін
- "Ми все одно всіх переможемо": Зеленський прокоментував виконання "Мінських угод"