Дипломатичні переговори, щоб уникнути війни, триватимуть в найближчі тижні - Макрон

Слід знайти шлях і засоби ініціювати важливий та вимогливий діалог із Росією у різних форматах.

Головною метою країн Веймарського трикутника, до якого входять Франція, ФРН і Польща, є запобігання війні.

Про це заявив Еммануель Макрон після завершення зустрічі президентів країн Веймарського трикутника, - інформує Укрінформ із посиланням на пресслужбу президента Франції

За його словами, дипломатичні переговори триватимуть і в найближчі тижні. Їх головна мета - уникнення війни.

"Мир і стабільність на європейському континенті це наш скарб, і ми вважаємо своїм обов’язком зробити все для їх збереження”, - зауважив президент Франції.

Другим завданням він назвав консолідацію європейців і союзників, збереження їхньої єдності.

А третім - захист основоположних для Європи принципів, особливо - поваги до суверенітету всіх держав та цілісності їхніх територій.

“Зрештою, йдеться про те, щоб знайти шлях і засоби ініціювати важливий та вимогливий діалог із Росією у різних форматах. В цьому контексті найближчими днями й тижнями ми будемо мати переговори (радників - ред.) у Нормандському форматі з метою врегулювання кризи”, - додав Макрон.

Він укотре підкреслив необхідність діалогу і відповідальності партнерів, зокрема президентів РФ і України, що є єдиною дорогою, яка здатна привести до миру в Україні.

“З другого боку, є інша робота, яку проводять НАТО і США, яка ведеться також нами і нашими союзниками, Європейським Союзом для побудови елементів гарантії безпеки. Останні дні дозволили дати поштовх новим ідеям”, - підкреслив французький лідер.

Нагадаємо, що у Берліні уперше за шість років відбувся саміт Веймарського трикутника, в якому взяли участь президент РП Анджей Дуда, канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон. Основна тема переговорів - безпекова ситуація навколо України.

Зауважимо, що після зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 8 лютого, прибув до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За результатами переговорів Україна та Франція погодилися у необхідності продовження діалогу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі на рівні лідерів "нормандського формату". Також на цій зустрічі йшлося про співпрацю між Україною та Францією.

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