"Дипломатичні реверанси втрачають значення": експосол України в Німеччині пояснив свою різку риторику

На думку дипломата, в Німеччині таким чином вдалося достукатися до керівництва країни та до суспільства.

Експосол України в Німеччині Андрій Мельник пояснив свою достатньо різку та емоційну риторику на адресу інших держав, якої дотримувався від початку повномасштабної війни.

Про це дипломат розповів у ефірі "1+1" у межах телемарафону "Єдині новини".

Він пояснив, що мета такого стилю полягає у тому, щоби чітко визначати позицію України "і вимагати від наших партнерів, друзів їхньої підтримки".

"Ця жахлива війна змістила всі акценти так само і для української дипломатії. Коли проти твого народу настільки брутально застосовують всі можливі види зброї, коли нищать цивільне населення, руйнують країну, я думаю, що будь-які дипломатичні реверанси втрачають своє значення. Саме тому і наш президент Володимир Зеленський, і міністр Дмитро Кулеба, і значна частина дипломатичного корпусу просто почала діяти по-іншому", – розповів Мельник.

Водночас він зауважив – це не означає, "що ми не є ввічливими людьми".

"Головна мета такого нового стилю, як на мене, полягає якраз у тому, щоб без зайвих скорочень, слів визначати свою позицію і вимагати від наших партнерів, друзів їхньої підтримки. І ця підтримка має бути вже сьогодні, зараз, а не колись. Саме в цьому полягає весь сенс цієї нової дипломатії", – пояснив експосол України в ФРН.

"Не завжди це спрацьовує, але мені здається, що принаймні в Німеччині нам вдалося достукатися не тільки до голів, до керівництва, але й до сердець німецького суспільства", – додав він.

Нагадаємо, у травні Мельник висловив обурення швидкістю надання військової допомоги Україні з боку Німеччини. Дипломат порівняв цю швидкість із равликом, на спині якого закріплена куля.

А в червні український посол звернувся до канцлера ФРН Олафа Шольца з запитанням, чому той вагається з наданням важкого озброєння. При цьому Мельник наголосив, що "Україна на Донбасі стікає кров’ю на ваших очах".

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