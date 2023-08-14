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Дипломатичні вигнанці: співробітники посольства РФ вилетіли з Кишинева – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Дипломатичні вигнанці: співробітники посольства РФ вилетіли з Кишинева – відео

Співробітники посольства РФ залишають з Кишинів / Фото: скриншот

Видворені з Молдови співробітники посольства РФ вилетіли з Кишинева.

Частина дипломатів і співробітників російського посольства в Молдові 14 серпня вилетіли з Кишинева до Росії. 

Усіх співробітників РФ, яких видворили з Молдови, доправили до аеропорту на двох автобусах і кількох легкових автомобілях. Журналістів до аеропорту не допустили.   

Літак, який доставить російських дипломатів до Москви, приземлився о 05:30 в аеропорту Кишинева.

Нагадаємо, Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі. Відбулося це після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.

Співробітники посольства РФ покинули Кишинів

Співробітники посольства РФ покинули Кишинів

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Дата публікації
Перегляди
588
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