Дипломатичні вигнанці: співробітники посольства РФ вилетіли з Кишинева – відео

Частина дипломатів і співробітників російського посольства в Молдові 14 серпня вилетіли з Кишинева до Росії.

Усіх співробітників РФ, яких видворили з Молдови, доправили до аеропорту на двох автобусах і кількох легкових автомобілях. Журналістів до аеропорту не допустили.

Літак, який доставить російських дипломатів до Москви, приземлився о 05:30 в аеропорту Кишинева.

Нагадаємо, Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі. Відбулося це після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.

Співробітники посольства РФ покинули Кишинів

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