Дипломатичний десант: до Києва їдуть міністри закордонних справ країн Євросоюзу

Дипломатичний десант: до Києва їдуть міністри закордонних справ країн Євросоюзу

Планує візит до України і лідер франції - Макрон.

На тлі російської загрози сьогодні, 7 лютого, у Києві чекають на міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 лютого.

Спільний візит головних дипломатів Австрії, Чехії та Словаччини має засвідчити солідарність з Україною на тлі агресивних дій Москви. Говоритимуть про підтримку країни та взаємодію у військовій сфері.

Відвідають і зону проведення Операції об'єднаних сил. На лінію розмежування запланована і поїздка голови зовнішньополітичного відомства Німеччини Анналени Бербок. Вона з'явиться в Україні вже вдруге за останні кілька тижнів. Сьогодні приїде із французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном.

До слова, за день в Києві зустрічатимуть і самого президента Франції Емануеля Макрона - після його переговорів з Володимиром Путіним.

У Києві чекають на візит міністрів закордонних справ країн ЄС

Кількість візитів європейських лідерів до України збільшилася на тлі скупчення російських військ на наших кордонах. Керівники західних країн закликають Москву відвести армію. Київ підтримують не лише словом. США, Британія, Канада зараз активно постачають озброєння для оборони, навчають українських армійців. Допомогти зі зброєю пообіцяли, зокрема, й Нідерланди, Польща, країни Балтії. Натомість, наприклад, Німеччина, відмовляється постачати зброю до України.

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