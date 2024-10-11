Дипломатичний марафон Зеленського: Європі представлять план завершення війни в Україні

Володимир Зеленський цього тижня проводить свій черговий дипломатичний марафон, щоб представити свій "план перемоги" основним європейським державам. Президент хоче погодити з Німеччиною, Францією, Великобританією, Італією та США цей документ про військові рішення, які дозволять Україні підійти до переговорів із країною-агресором на позиціях сили.

Про це пише El Pais.

План має бути узгоджений із союзниками до кінця 2024 року. Інакше, заявив Зеленський під час візиту до Білого дому у вересні, Україна не матиме шансів на перемогу у війні.

Насичений план поїздки

У четвер, 10 жовтня, Зеленський прилетів до Лондона, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Великобританії Кейром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Того ж дня він встиг відвідати Париж і Рим, де зустрівся з лідерами цих держав Еммануелем Макроном та Джорджією Мелоні. У п'ятницю, 11 жовтня, президент України зустрінеться у Римі з Папою римським, після чого вирушить до Німеччини до канцлера Олафа Шольца.

Видання зазначає, що цей насичений порядок денний є альтернативою, яку знайшли в Офісі президента України після скасування саміту НАТО 10 жовтня у Німеччині. Саміт мав стати урочистою церемонією прощання з Джо Байденом, але був відкладений, тому що президент США скасував поїздку через руйнівний ураган "Мілтон", що обрушився на Флориду.

"План перемоги" України

"План перемоги" Зеленського – це документ, зміст якого тримається в секреті, до цієї поїздки був представлений лише президенту США Джо Байдену та двом кандидатам на цю посаду – Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Тепер з ним зможуть ознайомитись лідери основних європейських країн-членів НАТО, щоб спільними зусиллями доопрацювати його та затвердити ще до вступу на посаду наступного президента США у січні 2025 року.

Передбачається, що до плану входить вступ України до НАТО у короткостроковій перспективі та дозвіл Вашингтона використовувати західну зброю для ударів по військових цілях на території Росії.

Оскільки НАТО хоче уникнути прямого військового конфлікту з Росією, шанси України на приєднання до Альянсу найближчими місяцями є мінімальними. В адміністрації українського президента вважають, що альтернативою могла б стати спеціальна угода про безпеку. У Києві також сподіваються раніше чи пізніше отримати "зелене світло" на використання західних далекобійних ракет для ударів по території РФ. Але наразі немає жодних ознак, що Байден змінить своє рішення, а Шольц неодноразово заявляв, що Німеччина не дасть свої ракети для ударів по Росії.

Зеленський також доклав зусиль, щоб досягти підтримки своєї "Формули миру" з боку більш ніж 80 держав. У середу, 9 жовтня, на саміті країн Південно-Східної Європи в Хорватії, Зеленський пояснив, що його мета полягає в тому, щоб до листопада підготувати цю спільну пропозицію, яка допоможе покласти край війні. Кремль очікувано заявив, що не підтримає "формулу миру", оскільки не брав участі у її розробці та підтримує мирну ініціативу Китаю та Бразилії.

Після зустрічі зі Стармером та Рютте Зеленський пояснив, як пов'язані "план перемоги", "формула миру" та Саміт світу, який Київ хоче провести до кінця 2024 року.

"План перемоги спрямований на створення правильних умов для справедливого закінчення війни. Це міст до другого Саміту миру. Україна може вести переговори лише із сильної позиції", – заявив президент.

Стармер запевнив, що для його уряду "дуже важливо продемонструвати стабільну відданість підтримці України". Водночас британський прем'єр обмежився коментарем, що детально вивчить "план перемоги".

Макрон підтвердив, що вони проаналізували заходи, які необхідно вжити на "найближчі тижні та місяці", хоч і не уточнив їх змісту. Президент Франції підкреслив свою "непохитну підтримку України" у військовій та дипломатичній сферах.

Якою має бути перемога України

Питання тепер у тому, що Зеленський має на увазі під перемогою у війні. У європейських міністерствах закордонних справ звучить дедалі більше голосів, які вважають, що Україні настав час допустити можливість, що частина її територій залишиться під контролем РФ, нехай навіть тимчасово. Президент Чехії Петро Павло та міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вересні заявили, що перемога України передбачає довгостроковий план безпеки, складений разом із союзниками, спрямований на захист та зміцнення 70% території країни, підконтрольної Києву.

Нагадаємо, Зеленський після зустрічі з Макроном заявив, що вони не обговорювали можливість укладання угоди з Росією щодо припинення вогню в обмін на гарантії безпеки з боку НАТО.

"Це не тема наших дискусій, жодних перемирій, ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. Росія багато працює зі ЗМІ, із цією інформацією, тому тут усе зрозуміло", — сказав президент.

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