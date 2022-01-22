Дипломатичний скандал через висловлювання про Крим та непостачання зброї: МЗС викликало посла Німеччини

У МЗС заявили, що "Україна сподівається на подальшу більш проактивну позицію ФРН у підтримці нашої держави".

Міністерство закордонних справ України викликало на розмову пані посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен. Причина – дипломатичний скандал через висловлювання командувача ВМС Німеччини про "російський" Крим, а також небажання Берліна постачати зброю Україні.

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"Наголошено на категоричній неприйнятності висловлювань командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО. Висловлено також глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї", - ідеться в заяві МЗС.

У міністерстві наголосили, що "сьогодні, як ніколи, важливими є твердість і солідарність України та партнерів для стримування руйнівних намірів Росії. Зазначено, що Україна сподівається на подальшу більш проактивну позицію ФРН у підтримці нашої держави, зокрема у питаннях посилення обороноспроможності нашої держави перед загрозою масштабного російського вторгнення, застосування інших дієвих засобів стримування задля гарантування безпеки в Європі".

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