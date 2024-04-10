Дипломатія не змусить Путіна припинити війну проти України – Бербок

Анналена Бербок наголосила, що наразі немає дипломатичних засобів, щоб змусити диктатора Путіна припинити війну.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі немає дипломатичних засобів, які б змусили президента-диктатора Росії Володимира Путіна припинити війну проти України. Україна повинна продовжувати боротися проти агресора.

Про це вона заявила 10 квітня під час години запитань і відповідей у Бундестазі, передає "Укрінформ".

"Якщо Україна припинить боронитися зараз, це означатиме кінець України, а не війни, війна буде продовжена через атаки на інші країни", - заявила Бербок.

Очільниця МЗС наголосила на необхідності якнайшвидше знайти засоби ППО для України по всьому світу. При цьому вона нагадала, що більшість систем, які наразі має Україна, походять саме з Німеччини – Iris-T, Patriot і інші.

Вона запевнила, що Берлін веде конфіденційні перемовини з багатьма країнами, деякі з них, можливо, могли б передати Україні системи Patriot не напряму, а через треті країни.

Бербок також підкреслила, що "немає загрози того, що підтримка з боку НАТО припиниться", зокрема незалежно від результатів президентських виборів у США.

Нагадаємо, Шольц іде до Китаю, де обговорить війну в Україні.

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