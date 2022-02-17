"Дипломатія працює і досягає результату": Кулеба пояснив, чому досі не відбулося вторгнення Росії

"Дипломатія працює і досягає результату": Кулеба пояснив, чому досі не відбулося вторгнення Росії

За словами міністра, всі прогнозовані до цього дати нової військової операції Росії досі не втілилися.

Велика Британія відіграє важливу роль у зміцненні міжнародної коаліції на захист України.

Про це заявив у четвер, 17 лютого, міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба під час спільної пресконференції з державною секретаркою у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс за підсумками переговорів.

"Я вдячний Ліз (Ліз Трасс - Ред.), яка особисто залучена в ці зусилля. Ми перебуваємо з моєю колегою в контакті, буквально щотижня, працюємо над втіленням стратегії стримування Росії. І спільні зусилля вже приносять конкретні результати", - зазначив він.

Кулеба нагадав, що якою б не була складною безпекова ситуація, але всі прогнозовані до цього дати нової військової операції Росії - від грудня минулого року - досі не втілилися. Це значить, що дипломатія працює і досягає результату.

"Ми ніколи не можемо говорити про те, що буде завтра, але ми точно знаємо, що сьогодні ми докладемо всіх зусиль для того, щоб зберігався мир і Росія здійснила деескалація, а врегулювання конфлікту відбулося дипломатичним шляхом", - резюмував він.

Нагадаємо:

Поки у Кремлі, який продовжує стягувати війська до кордонів з України, вкотре звинуватили НАТО та Київ в "агресивних прагненнях" та заявили, що насправді небезпека є біля кордонів РФ - Україна, Велика Британія і Польща у четвер, 17 лютого, офіційно оголосили про утворення тристороннього формату співпраці.

США повідомили, що Росія на 7 тисяч збільшила кількість військових на кордонах з Україною

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