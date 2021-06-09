"Дипломатія в умовах ідеального шторму": Кулеба прокоментував запис з Джуліані

За його словами, попри шалені загрози, Україні вдалося справитися і пройти той період гідно.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час розмови у 2019 році з адвокатом та радником колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані дипломатично підтримував спілкування.

Про це він повідомив у Facebook.

"Дипломатія - річ нелінійна. Маневри в ній є річчю необхідною, якщо допомагають досягнути кінцевої мети - захистити національні інтереси", - зазначив Кулеба.

"Тоді у 2019 році Україна постала перед серйозним викликом, коли її інтенсивно намагалися втягнути у внутрішню політику США. Наш національний інтерес тоді полягав в тому, щоб зберегти двопартійну підтримку в США, не дати звинуватити Україну у «підіграванні» тій чи іншій стороні — і водночас не зіпсувати відносини з тодішньою адміністрацією США", - додав глава українських дипломатів.

"Це була дипломатія в умовах ідеального шторму. Попри шалені загрози, Україні вдалося з ним справитися і пройти цей період гідно. Розмова Андрія Єрмака була частиною цієї складної дипломатичної гри. Він все правильно зробив, нормально утримав розмову в межах конструктивної дипломатії, хоча на нього тиснув Джуліані з його неперевіреними даними і чіткою метою втягнути Україну у внутрішню політику США", - резюмував очільник зовнішньополітичного українського відомства.

Як повідомлялося, 28 квітня Федеральне бюро розслідувань США провело обшук у помешканні колишнього адвоката Дональда Трампа та ексмера Нью-Йорка Руді Джуліані. Слідчі вилучили його особисті електронні пристрої.

Нагадаємо, раніше ексрадник із нацбезпеки США Джон Болтон у своїх мемуарах розповів, що Трамп просив його подзвонити Зеленському, аби переконатися, що президент України зустрінеться з Джуліані. Це найбільш рання згадка про намір Дональда Трампа тиснути на Україну з особистих мотивів.

Новини світу: CNN оприлюднив запис телефонної розмови Єрмака, Волкера та Джуліані

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