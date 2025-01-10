Директор ЦРУ оцінив стан психіки Путіна: як із ним потрібно вести переговори

У стосунках із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним не можна виявляти слабкості, оскільки господар Кремля постійно шукає можливості для залякування.

Таку думку висловив директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю NPR перед тим, як залишити свою посаду після приходу нової адміністрації у Білий дім.

“У мене, звичайно, є тривалий досвід роботи з Путіним і взаємодії з ним. Я гадаю, що він дуже вірить у контроль і залякування. Він дуже підозріло ставиться до оточення і завжди шукає вразливі місця, якими може скористатися”, - наголосив він.

За словами Бернса, новій адміністрації Дональда Трампа, готуючись до переговорів щодо України, треба думати про те, як забезпечити достатньо важелів впливу, щоб ці переговори велися не лише на умовах Путіна.

Директор ЦРУ вважає, що для того, щоб Путін не мав можливості використовувати слабкості України, треба й надалі примушувати Росію нести величезні витрати: так можна дати Путіну “зрозуміти, що час не обов'язковий на його боці, в чому, як мені здається, він сьогодні переконаний”.

Вільям Бернс мав нагоду спілкуватися з російським президентом щонайменше 20 років. Він пропрацював чотири роки директором ЦРУ за президента Джо Байдена. До цього - зробив кар'єру в Держдепартаменті та у 2005-2008 роках був послом у Росії.

Восени 2021 року Бернс особисто приїжджав до Москви, щоб відмовити Путіна від вторгнення в Україну, і був одним із ініціаторів безпрецедентної кампанії з оприлюднення інформації щодо підготовки Кремля до війни.

Нагадаємо, у Кремлі відреагували на заяву обраного президента США Дональда Трампа про те, що він готується до переговорів з російським президентом Володимиром Путіним.

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