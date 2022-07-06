"Дисоціативний розлад": МЗС України зреагувало на істерику Лаврова через образу на Францію

Після істерики голови МЗС Росії Сергія Лаврова через злиту в Мережу розмову президентів РФ та Франції в Міністерстві закордонних справ України пригадали аналогічний випадок, у якому винна саме Росія.

Лавров, коментуючи ситуацію зі злитою телефонною розмовою, "заїкнувся" за дипломатичну етику.

Про це прессекретар МЗС України Олег Ніколенко написав у Мережі 6 липня.

Ніколенко зауважив, що Лавров, можливо, забув про випадок, коли Росія оприлюднила конфіденційне листування міністрів закордонних справ Німеччини та Франції в контексті діяльності Нормандського формату.

Також читайте Лавров назвав шизофренією допомогу Україні від європейських лідерів

"Але при цьому він (Лавров – ред.) забув згадати, як його відомство в листопаді 2021 року оприлюднило конфіденційну переписку міністрів закордонних справ Німеччини та Франції в контексті діяльності Нормандського формату. Як ви розумієте, дозвіл на це вони не давали. Ось і виходить такий собі дисоціативний розлад в російській дипломатії. Кажуть одне, а роблять інше", ­– йдеться у коментарі речника українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, в кінці червня було опубліковано повний текст розмови президента Франції Еммануеля Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася за кілька днів до війни в Україні. Тоді очільник Кремлязвинуватив президента України Володимира Зеленського в невиконанні Мінських угод, а лідера Франції – у спробі їх переглянути.

6 липня Лавров заявив, що публікація розмови є нібито "порушенням дипломатичної етики". Також він заявив, що Росії не соромно за те, як розмовляє Путін з іншими лідерами.

Новий "План Маршалла" – як Європа планує відновити міста і села України за 10 років

Читайте також: