"Дитячих ілюзій немає": Зеленський про ситуацію та кордонах та ймовірність посилення російської агресії

"Дитячих ілюзій немає": Зеленський про ситуацію та кордонах та ймовірність посилення російської агресії

Президент додав, що "евакуація" деяких дипломатів не означає неминучість ескалації.

Україна робить усі можливі кроки задля миру та уникнення нової повномасштабної агресії зі сторони Росії.

Про це під час звернення 25 січня сказав президент України Володимир Зеленський.

Президент заявив, що станом на 25 січня "ситуація на фронті досить спокійна".

"За минулу добу ситуація на сході України – досить спокійна. Так, є обстріли, є порушення режиму припинення вогню і війська біля наших кордонів не зникли. Але найголовніше – у нас нуль поранених. І у нас нуль вбитих. А завтра відбудеться зустріч радників Нормандського формату. Ми працюємо аби якомога швидше відбулась зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні", - сказав президент.

Зеленський додав, що в нього немає "дитячих ілюзій", проте він працює задля миру.

"Рожевих окулярів немає. Дитячих ілюзій немає. Але є надія, спокій, витримка і робота 24 на 7. А отже буде результат. А отже буде і мир. Посольства країн ЄС та багатьох інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів - ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно і діємо єдиною командою", - наголосив президент України.

Зеленський вчергове звернувся до українців

Нагадаємо:

25 січня російські окупаційні війська п’ять разів порушили режим тиші в районі ООС. Двоє українських захисників дістали поранень.

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